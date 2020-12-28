Пашинян заявил, что РФ вмешается в случае посягательства на Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Россия вмешается в случае посягательства против Сюникской области со стороны Азербайджана. Об этом он в интервью Общественному телевидению Армении.

Он отметил, что в результате действий на границе была пресечена война в Сюнике.

»(Подразделения Вооруженных сил Армении. — «Газета.Ru») размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия», — сказал Пашинян.

Глава кабмина также подчеркнул, что самым главным вопросом в настоящее время является вопрос безопасности.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.