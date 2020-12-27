Песков указал на пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев проявляет пассивность в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Он отметил, что такое отношение со стороны украинских властей видно «невооруженным глазом» и для Франции, и для Германии.
Представитель Кремля добавил, что страны «не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации».
По его словам, данный процесс касается внутренней политики Украины, а «ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участником или стороной в этом конфликте».
«И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулировать», — заключил Песков.
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