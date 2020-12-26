Японцы оценили новые военные объекты России на Курилах

Минобороны России планирует разместить 51 военный объект на Курильских островах, сообщил портал Yahoo News Japan.

Опираясь на заявление замглавы российского ведомства Тимура Иванова, портал проинформировал о 25 уже введенных объектах.

Читатель с ником mhn назвал строительство «последствием мягкотелой политики Абэ». Также он поинтересовался, «на самом ли деле японское правительство хочет возвращения «северных территорий».

Пользователь K-POP-fan также возмутился, что власти Японии все меньше помнят о северных территориях.

В то же время Yas призвал усилить оборону на острове Хоккайдо.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США считают жителей Курил японцами

— Посол Южной Кореи отказался от своих слов о принадлежности Курил

— Минобороны России планирует построить на Курилах свыше 50 объектов