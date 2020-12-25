Командование сообщило об инциденте со случайным выстрелом пушки по зданию в Пскове

Командование Псковского гарнизон, где произошел инцидент с непроизвольным выстрелом из 30-мм пушки в одной из воинских частей, передает, что это не повлекло жертв или ранений. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин.

«Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Пскове военный случайно выстрелил из пушки боевой машины в торговый центр.