Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание генерала армии
Полина Рутковская
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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии главе МЧС Евгению Зиничеву.
«Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу», – говорится в указе главы государства.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Евгений Зиничев занимает пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018 года.