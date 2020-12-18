Бывшего замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве

Гарнизонный военный суд Москвы на месяц арестовал экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по обвинению в организации мошенничества, сообщили РИА «Новости» в суде.

«Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 17 января», — уточнил собеседник агентства.

Как писала газета «Коммерсантъ», в 2012 году жена экс-замдиректора Росгвардии незаконно по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе. Там она открыла парикмахерскую. Помимо этого, генерала проверяли на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию. Ущерб по оценкам газеты мог превысить 680 млн руб.

Милейко был уволен летом 2019 года.

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