Япония отложила переоснащение своих F-15

Япония не успевает переоснастить к 2027 году 20 своих истребителей F-15 новыми ракетами JASSM и LRASM. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Правительство Японии, скорее всего, откажется от включения в бюджет на 2021 год статьи расходов, связанных с переоснащением истребителей F-15 новыми ракетами JASSM и LRASM из-за того, что траты могут оказаться в пять раз выше запланированных.

«Таким образом, можно считать решенным вопрос о том, что в планах закончить модификацию 20 самолетов к 2027 году возникнет отставание. Будет нанесен удар по процессу модификации, который позиционировался как ядро обороны юго-западных островов», - сообщает агентство.

Обычно под формулировкой «удаленные острова» или «юго-западные острова» в Японии подразумевают острова Сенкаку, на которые также претендует и Китай. Китайские корабли с каждым годом наращивают активность в районе островов, а Япония в силу удаленности своего основного контингента не имеет достаточных возможностей для сдерживания. Ракеты JASSM и LRASM обладают дальностью полета 900 километров и могут стать одним из факторов так называемой программы «stand-off missile» - поражения противника за пределами зоны досягаемости.

Как сообщает агентство, проблема заключается в том, что из-за нехватки деталей электроники возникла необходимость создания новой линии для их производства, а это обойдется не в 21,3 миллиарда иен (204 миллиона долларов), как было запланировано, а в 100 миллиардов иен (962 миллиона долларов).