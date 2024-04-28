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Названо число ударов, нанесенных ВСУ по Херсонской области за сутки

РИА Новости: ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по территории Херсонской области, расположенной на левом берегу реки Днепр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, всего под обстрелы попали восемь населенных пунктов региона. Речь идет о городах Новая Каховка, Каховка и Алешки. Также целью украинских войск стали села Малая Лепетиха, Пролетарка и поселки Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны.

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов», — сказал источник.

Другие подробности не уточняются.

Утром 28 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их засекли в четырех регионах страны. При этом девять дронов уничтожили в небе над Брянской областью, по три дрона сбили в воздушном пространстве Калужской и Курской областей, и еще два дрона ликвидировали в небе над Белгородской областью.

Ранее ВСУ обвинили в психологической атаке на жителей левобережной части Херсонской области.

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