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Соперничество США с Китаем вынуждают Apple наращивать мощности в Индии

Apple наращивает мощности во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии из-за рисков в Китае

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Mark Lennihan/AP

Apple активно наращивает производственные мощности в Индии в рамках стратегии по диверсификации цепочки поставок и снижению зависимости от Китая. Об этом пишет CNBC.

По данным источников издания, в настоящее время американская компания выпускает около 14% своих iPhone на индийских заводах партнеров, таких как Foxconn.

Этот показатель вдвое превышает долю годичной давности. Ранее министр индийского правительства заявлял, что в перспективе Индия может производить до 25% всех iPhone корпорации. Переориентация на Индию обусловлена рядом факторов, уточняет агентство.

Во-первых, жесткие антикоронавирусные ограничения в Китае спровоцировали серьезные сбои на заводах Foxconn, включая крупнейшую фабрику в Чжэнчжоу, где выпускается основная масса айфонов. Из-за локдаунов и протестов рабочих производство было парализовано, что поставило под угрозу поставки новых iPhone 14.

Во-вторых, Apple беспокоят растущие торговые трения между США и КНР, создающие риски для бизнеса компании в Китае. Чтобы не полагаться полностью на одну страну, корпорация форсирует создание альтернативных производственных центров во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии и Индии, отмечает издание.

Привлекательность Индии для Apple обусловлена ростом местного среднего класса и спросом на премиальную технику. При этом страна испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы и страдает от бюрократических барьеров, которые ей предстоит преодолеть для превращения в главного конкурента Китая в сфере высоких технологий.

До этого Apple ускорила переговоры с OpenAI и Google о включении в iPhone ИИ.

Ранее продажи iPhone сократились почти на 20% в Китае.

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