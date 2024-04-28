Семин рассказал, чего не хватает «Краснодару» для завоевания чемпионства

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин допустил, что «Краснодар» испугался возможной победы в чемпионате. Его слова передает RT.

«Краснодар» сам испугался возможной победы в чемпионате? Порой такое ощущение действительно возникает. Рецепт обретения уверенности в себе один — наконец завоевать чемпионство. Поверьте, когда делаешь это хотя бы раз, ощущаешь себя уже иначе.

Теперь дело только за игроками. У них должно появиться понимание, что по максимуму необходимо включаться на каждое противостояние, а не на отдельные. Этого, увы, пока не хватает», — сказал Семин.

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в Самаре 29 апреля.

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приблизился к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Семин назвал лучшего российского футболиста.