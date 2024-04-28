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Стал известен решающий фактор матча «Динамо» — «Зенит»

Тренер Игнатьев заявил, что в игре «Динамо» — «Зенит» все решит общая скорость

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в центральном матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» все решит командная скорость.

«Обе команды в прошлом туре не блеснули командной скоростью, уповая больше на игровое умение отдельно взятых футболистов, оставив на второй план групповые командные взаимодействия. Это похвально, но сегодня без симбиоза игрового умения и мастерства команды вкупе со скоростью сложно добиться преимущества против команд, выполняющих большой объем беговой работы даже при не самом высоком уровне мастерства», — заявил Игнатьев.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее стал известен характер матча «Спартак» — «Локомотив».

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