Азербайджан передал Армении первых пленных

Баку при посредничестве России передал Еревану трех пленных. Об этом в Facebook сообщает действующий при правительстве Армении единый информационный центр.

«Из офиса вице-премьера Тиграна Авиняна сообщают, что при посредничестве российской стороны армянской стороне переданы трое армянских пленных», — говорится в сообщении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Потеря достоинства»: оппозиция и духовенство призвали Пашиняна к отставке

— Минобороны РФ развернуло дополнительные медпункты в Карабахе

— В Ереване рассчитывают на помощь Ватикана в сохранении культурных памятников в Карабахе