Байден представил кандидатуру на пост главы Пентагона

Демократ Джо Байден, которого американские СМИ объявили победителем президентских выборов в США, официально заявил, что собирается назначить на пост министра обороны страны отставного генерала Ллойда Остина. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что это произойдет в случае утверждения его кандидатуры сенатом.

Таким образом, главой Пентагона впервые в истории США станет темнокожий.

В 2013–2016 годах Остин был главой Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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