Байден представил кандидатуру на пост главы Пентагона
Демократ Джо Байден, которого американские СМИ объявили победителем президентских выборов в США, официально заявил, что собирается назначить на пост министра обороны страны отставного генерала Ллойда Остина. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что это произойдет в случае утверждения его кандидатуры сенатом.
Таким образом, главой Пентагона впервые в истории США станет темнокожий.
В 2013–2016 годах Остин был главой Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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