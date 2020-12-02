CNN: власти США заявляют о причастности Израиля к убийству иранского ученого

Власти США считают, что к убийству иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде причастен Израиль, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Имя источника в материале не разглашается.

Чиновник отметил, что в прошлом Израиль информировал США о своих операциях до их проведения, однако он не уточнил, знала ли американская сторона об атаке на ученого заранее.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Позже власти Ирана заявили, что за покушением на ученого, предварительно, стоит «сионистский режим» в Тель-Авиве.

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