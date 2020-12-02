Минобороны Карабаха обнародовало новый список с погибшими

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обнародовало новый список военнослужащих, погибших во время боевого конфликта в Карабахе, в него включены 34 фамилии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В списке от 27 ноября были указаны 1711 погибших.

Даты гибели военнослужащих в новом списке, опубликованном 2 декабря, не указываются.

Ранее глава минздрава Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 военных во время военного конфликта в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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