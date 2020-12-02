Российские миротворцы разминировали территорию школы в Степанакерте

Российские миротворцы разминировали территории общеобразовательной школы №10 в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике Степанакерте. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, инженеры обследовали более 34 га местности, около 12 км дорог, а также проверили более 110 домов и социальных объектов. Военные нашли и обезвредили 1077 взрывоопасных предметов.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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