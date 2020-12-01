Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

Подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом на своем сайте сообщает азербайджанское Минобороны.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана договорились о передаче Баку Газахского, Кельбаджарского, а также Лачинского районов. Азербайджанские вооруженные силы заняли последний из районов, которые оставили военные Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, 1 декабря.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян рассказал свою версию переговоров с Путиным по Карабаху

— Ереван обвинил Баку в затягивании процесса обмена пленными

— Турецкие саперы приступили к разминированию районов Карабаха