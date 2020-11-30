Генсек НАТО призвал расширить присутствие альянса в Черном море
Карина Казанцева
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал расширить присутствие альянса в Черном море, пишет РИА «Новости».
«Нам нужно в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе», — сказал генсек.
Он уточнил, что в среду, 2 декабря, главы МИД стран-членов НАТО, а также министры Грузии и Украины проведут видеоконференцию, где обсудят деятельность альянса в Черном море.
Столтенберг подчеркнул, что регион Черного моря стратегически важен для всех членов НАТО.
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