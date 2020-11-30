В Нагорном Карабахе развернут российский военный госпиталь

Российские военнослужащие развернули в Степанакерте военный госпиталь. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на корреспондента.

«В первую очередь мы ориентируемся на медицинское обеспечение миротворческого контингента. И мы готовы оказать помощь мирному населению. На своих фондах готовы разместить до 40 человек», — сказал начальник медицинского отряда Ярослав Иванов.

По его словам, госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционной, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. В наличии имеются аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.