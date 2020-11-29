Американским войскам дали «посредственную» оценку

Американский журнал The Daily Signal заявил, что США не хватает мощностей для для всеобъемлющей защиты собственных интересов.

Соответствующие выводы издание сделало на основе полученных данных из «Индекса военной силы США за 2021 год» от фонда «Наследие», который отражает степень готовности страны защищать свои национальные интересы, а также противостоять «угрозам» извне.

Согласно анализу, Корпус морской пехоты и возможности ВВС, как и рейтинг сухопутных войск, получили «посредственную» оценку. Боевые возможности последних были отнесены в раздел «слабых». ВМС США также были оценены как неспособные отстаивать интересы страны.

Издание предполагает, что американское правительство планирует акцентировать внимание на социальных программах в ближайшее время, а не на военных расходах. По мнению авторов статьи, это помешает осуществить стратегии в сфере нацбезопасности.

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