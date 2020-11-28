Миротворцы РФ уничтожили более 100 взрывных устройств за сутки в Карабахе

Военные инженеры из миротворческого контингента России уничтожили за сутки в Карабахе более 100 взрывных устройств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«За сутки произведена очистка от неразорвавшихся боеприпасов 2,85 километра автодорог, 5,9 гектара местности в городе Степанакерте. Обнаружено и обезврежено 104 взрывоопасных предмета», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что всего за время присутствия в Карабахе миротворцы уничтожили 416 снарядов и мин, было разминировано более 80 строений.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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