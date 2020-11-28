Иран предостерег США и Израиль от авантюр после убийства физика-ядерщика

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран предостерегает США и Израиль от любых авантюр в связи с убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом пишет РИА «Новости».

«Предостерегая против любых авантюрных мер со стороны Соединенных Штатов и Израиля против моей страны, особенно в оставшийся период пребывания у власти нынешней администрации США», — указал Тахт-Раванчи в своем письме, адресованном генсеку ООН и председателю Совета Безопасности.

В своем послании дипломат отметил, что Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего народа и собственных интересов.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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