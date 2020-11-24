Американский эсминец Donald Cook вошел в порт Грузии

Принадлежащий США эсминец Donald Cook вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Грузии, передает РИА «Новости».

«Военный корабль США Donald Cook (DDG 75) находится в Черном море для проведения рутинных операций по обеспечению безопасности на море, которые поддерживают региональную стабильность», — указано в сообщении.

В дипмиссии отметили, что военно-морские силы США проводят рутинные мероприятия с союзниками НАТО и странами-партнерами, в том числе с Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией и Украиной.

Заход эсминца в Черное море стал седьмым для американских кораблей в 2020 году.

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