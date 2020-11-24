Пентагон готов начать работу по передаче власти Байдену

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

Министерство немедленно начнет реализовывать соответствующий план по предоставлению поддержки штабу Байдена, добавили в ведомстве.

24 ноября телеканал CNN сообщил, что Управление по общим вопросам администрации США признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать передачу власти. Трамп распорядился начать передачу власти.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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