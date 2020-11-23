Расстрелявшего сослуживцев срочника обвинили в убийстве и хищении оружия

Солдату-срочнику Антону Макарову, убившему троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщила ТАСС его адвокат Яна Горюнова, Макаров снова отказался давать показания.

«Макарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и частью 4 ст. 226 УК РФ («Хищение оружия»), — сказала она. -

Горюнова добавила, что Макаров отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

По словам адвоката, психолого-психиатрическая экспертиза ее подзащитному пока не назначена.

По данным СК России, 9 ноября 20-летний Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже топором убил офицера, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный подозреваемый скрылся. Макарова задержали в 47 км от Воронежа.

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