Мэр карабахского города Мартуни заявил, что обстрелы повредили 80% зданий

Обстрелы повредили около 80% зданий в городе Мартуни в непризнанном Нагорном Карабахе, заявил мэр города Эдик Аванесян. Об этом пишет РИА «Новости».

«Город очень сильно пострадал, очень много разрушений, около 70-80% города разрушено», — сказал Аванесян.

Мэр подчеркнул, что пострадали детские сады, дома и школы. По его словам, в Мартунинском районе пострадали еще восемь поселений.

Аванесян добавил, что в Мартуни вернулись около тысячи жителей из 6200. В активную фазу в городе оставались только 400 человек.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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