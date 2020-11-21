Армения выплатит около $600 жителям попавших под контроль Азербайджана территорий

Правительство Армении выплатит около $600 жителям населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, перешедших под контроль Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тысяч драмов (около 600 долларов)», — говорится в сообщении.

Выплаты смогут получить лица, которые до 27 сентября как минимум три месяца проживали в указанных населенных пунктах.

«Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом «Айстан», — говорится в сообщении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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