Шойгу: Россия не хочет дальнейшего кровопролития в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и армянским коллегой Вагаршаком Аратюняном в Ереване заявил, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 21 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Армению.

По словам российского министра, предстоит большая работа по налаживанию мирной жизни в карабахском регионе. И главной задачей российской стороны в данном случае является недопущение кровопролития.

«Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, настроены ее выполнить... Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что после подписания трехстороннего соглашения Россия в самом срочном порядке перебросила в Карабах весь миротворческий контингент, работа была завершена 19 ноября.

«За эти дни мы встали, фактически, по всей территории Карабаха, выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт, Лачинский коридор, естественно, обеспечиваем продвижение и возвращение туда беженцев», — уточнил глава Минобороны РФ.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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