Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан

Турецкие военнослужащие в ближайшее время будут направлены в Азербайджан, сухопутные войска уже завершают подготовку. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы минобороны Турции Хулуси Акара.

«Как можно скорее военнослужащие приступят к исполнению своих обязанностей в Азербайджане. Наши сухопутные войска завершили свою подготовку», — сказала министр обороны.

Он также отметил, что высказывания иностранных политиков об уничтожении азербайджанских военных — большая ошибка.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в карабахском регионе, они будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии». Подобные утверждения российская сторона не раз опровергала.

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