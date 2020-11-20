В Ереване заявили, что ЕСПЧ обязал Баку раскрыть сведения об армянских пленных

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Еревана и обязал Азербайджан предоставить сведения о пленных и удерживаемых лицах после завершения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительство Армении в суде.

»ЕСПЧ удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана, применив обеспечительную меру и потребовав предоставить до 27 ноября информацию о девяти военнопленных и сроках их обмена, и до 30 ноября – сведения о 10 гражданских лицах, похищенных 11 ноября», — сообщили в представительстве.

Отмечается, что Баку пока не прокомментировал эту информацию.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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