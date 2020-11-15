Армения попросила у Азербайджана отсрочку на вывод войск из Кельбаджара

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку согласился дать Еревану отсрочку на вывод войск из

Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти Армении передали эту просьбу через российскую сторону.

«Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способностью единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению», — уточнил помощник президента.

Гаджиев добавил, что Азербайджан дал свое согласие на отсрочку из гуманитарных соображений.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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