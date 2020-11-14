Япония улучшит обороноспособность, потому что у России «больше истребителей»

Минобороны Японии заявило, что необходимо улучшить обороноспособность страны из-за того, что у России и Китая «в три раза больше истребителей». Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель минобороны озвучил это предложение на правительственных слушаниях по госбюджету, когда обсуждались новые японские истребители.

В то же время эксперты посоветовали «активно внедрять новые технологии, чтобы преодолеть количество качеством» и занять Японии лидирующие позиции в разработке истребителей с другими странами, чтобы бюджет не разрастался.

Ранее сообщалось, что Япония будет разрабатывать новый истребитель, который заменит F-2.

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