За сутки в Карабах отправлено 20 самолетов с российскими миротворцами

За минувшие сутки в Армению были отправлены 20 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный», — сообщили в военном ведомстве.

Там добавили, что воздушные суда перебрасывают свыше 20 большегрузных машин повышенной проходимости, а также более 170 военнослужащих и средства технического обеспечения.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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