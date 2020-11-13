Пашинян назвал миротворцев гарантией невозобновления войны

Российские миротворцы являются гарантией того, что в непризнанном Нагорном Карабахе не возобновятся военные действия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян, пишет «Интерфакс».

«Сейчас там российские миротворцы. Это гарант, что в условиях их присутствия не начнется война или не получит объема», — сказал Пашинян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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