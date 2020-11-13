В ДНР сообщили о смерти двух ополченцев за прошедшую неделю

Двое военнослужащих армии самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли и один был ранен в ходе боевых действий за прошедшую неделю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата омбудсмена ДНР.

«В период с 6 по 13 ноября получил ранение один защитник республики, погибли двое военнослужащих», — сообщили в пресс-службе.

Подробности гибели ополченцев не приводятся.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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