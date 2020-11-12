Песков: участие турецких ВС в качестве миротворцев в Карабахе не обсуждалось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждение главы минобороны Турции Хулуси Акара, который ранее заявил, что присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе — свершившийся факт.

Представитель Кремля опроверг слова турецкого политика. Он выразил мнение, что в данном случае возникли расхождения в понимании.

«Мы исходим из того, что миротворцами являются российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон», — сказал Песков, подчеркнув, что взаимодействие с турецкими военными будет проходить в рамках мониторинговых центров, расположенных на территории Азербайджана.

Он также добавил, что ранее участие турецких миротворцев в карабахском регионе не обсуждалось.

«Дело в том, что это не может быть темой для обсуждения между Москвой и Анкарой. На это должны дать свое согласие стороны конфликта. Эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акара сказал, что вооруженные силы республики будут участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что в трехстороннем соглашении о турецком вмешательстве не упоминалось.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция вновь заявила об участии в миссии миротворцев в Карабахе, несмотря на опровержения