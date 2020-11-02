Баку готов прекратить бои в Карабахе, если Армения выведет свои войска

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова прекратить боевые действия, если Армения возьмет на себя конкретные обязательства по выводу войск из Нагорного Карабаха, передает «Интерфакс».

Азербайджанский лидер подчеркнул, что говорил об этом неоднократно.

«Если Армения сегодня прекратит боевые действия и за столом переговоров, продемонстрировав конструктивную позицию, возьмет обязательство по выводу войск с оккупированных территорий, мы готовы остановиться», - сказал Алиев в ходе встречи в Баку с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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