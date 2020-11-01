В Баку назвали условие, при котором территория Армении будет атакована

Минобороны Азербайджана заявило, что любые военные соединения, которые откроют огонь с армянской территории, будут считаться легитимными целями и будут атакованы, передает ТАСС.

«Каких-либо военных целей в Армении у азербайджанской армии нет, но подразделения противника, открывшие огонь с территории этой страны по Азербайджану, становятся легитимными военными целями», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что за прошедшие сутки боев в регионе ВС Азербайджана уничтожили одну армянскую БМП, четыре установки «Град», две гаубицы и две вышки связи. Эта информация не была подтверждена в Минобороны Армении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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