Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии
Полина Рутковская
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Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии Сергея Ченчика.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации - первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации», — указано в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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— Источник: первый замглавы Росгвардии Сергей Ченчик уходит с должности