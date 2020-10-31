Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджана пяти районов вокруг Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль пять районов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, Азербайджан всегда был привержен мирному плану, так называемым основным принципам, подразумевающим «поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана».

«На первом этапе пять районов, на втором два района. Однако сегодня, можно сказать, все эти пять районов освобождены от оккупации», — подчеркнул азербайджанский лидер.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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