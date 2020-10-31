Власти Карабаха заявили об обстреле Азербайджаном центрального рынка Степанакерта

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила об обстреле утром 31 октября вооруженными силами Азербайджана центрального рынка Степанакерта, передает РИА «Новости».

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) сообщили, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве 30 октября приняли решение не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорнокарабахского конфликта.

По данным НКР, Степанакерт подвергся ракетному обстрелу в 7.08 (6.08 мск) 31 октября, сразу же были включены сирены воздушной тревоги.

«На этот раз целью азербайджанских сил стал центральный рынок Степанакерта. Разрушена часть инфраструктуры гражданского назначения, мирному населению причинен большой материальный ущерб», — говорится в сообщении службы непризнанной республики.

Отмечается, что другим взрывом было уничтожено жилое здание. По предварительным данным, никто не пострадал.

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