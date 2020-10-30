В Армении считают, что Азербайджан использует террористов как «пушечное мясо»

В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в использовании террористов в конфликте для прорыва минных полей. Об этом сообщил представитель ведомства Арцрун Ованнисян, передает РИА «Новости».

Ссылаясь на достоверные источники, он утверждает, что в Баку используют террористов как «пушечное мясо».

«Террористы используются вооруженными силами Азербайджана для минных полей, попытки преодоления передней линии рубежа обороны наших войск», — сказал Ованнисян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

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