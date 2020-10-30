Во Франции призвали 3,5 тысячи резервистов в полицию после теракта в Ницце

Французские власти призвали 3,5 тысячи резервистов на службу в полицию после теракта в Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена.

«Совет обороны постановил усилить бдительность — 3,5 тысячи жандармов-резервистов призываются с понедельника (2 ноября — прим. «Газеты.Ru») в распоряжение префектов», — заявил министр.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

Во всей Франции ввели план по противодействию терроризму Vigipirate, который предполагает увеличение числа полицейских и военных патрулей на улицах и в общественных местах, а также иное усиление мер безопасности.

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