США хотят продать ОАЭ истребители F-35

Администрация президента США Дональда Трампа неофициально уведомила Конгресс о своем намерении продать самолеты F-35 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгель, передает «Интерфакс».

«Эта технология значительно изменит военный баланс в Персидском заливе и повлияет на военное превосходство Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее два помощника в Конгрессе от Демократической партии сообщили, что пакет вооружений, планируемых к продаже ОАЭ, включает 50 самолетов F-35 стоимостью около $10 млрд.

В сентябре агентство Reuters сообщило, что правительство Соединенных Штатов работает над согласованием к декабрю этого года текста соглашения, которое позволит Объединенным Арабским Эмиратам закупать F-35, не вступая в конфликт с Израилем. Одна из рассматриваемых идей заключается в том, чтобы сделать самолеты военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов более заметными для израильских радиолокационных станций.

Как ранее писала «Газета.Ru», в сентябре президент США Дональд Трамп обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продажу истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. Вашингтон обещал помогать Тель-Авиву сохранять качественное военно-техническое преимущество в регионе, но израильскую сторону все же беспокоила такая сделка.

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