Азербайджан заявил об обстреле Арменией Лачинского района

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении азербайджанских позиций в селе Сафиян Лачинского района, расположенного у Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства республики.

Ранее госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

В азербайджанском министерстве обороны заявили, что 26 октября в 08.05 армянская сторона, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения армии Азербайджана, расположенные в селе Сафиян Лачинского района.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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