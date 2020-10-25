Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в 2021 году
Максимс Краюшкинс
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Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран и он вступит в силу 22 января 2021 года. Об этом Международная кампания за запрещение ядерного оружия сообщила у себя в Twitter.
Договор вступит в силу 22 января 2021 года.
«Договор о запрещения ядерного оружия ратифицировали 50 стран. Он вступит в силу 22 января 2021 года», — говорится в сообщении.
Как ранее проинформировал МИД РФ, Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Ранее России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили против заключения Договора о запрещении ядерного оружия.
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