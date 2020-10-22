Алиев заявил, что не против введения миротворцев в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не возражает против введения миротворцев на территорию Нагорного Карабаха, но выдвинет в связи с этим ряд требований, передает РИА «Новости».

«В принципе, мы это не отвергаем. Однако, безусловно, выдвинем свои условия, когда придет время», — сказал Алиев.

О каких требованиях со стороны Баку идет речь, президент не рассказал.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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