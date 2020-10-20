Россия предложила США обоюдно заморозить ядерные арсеналы

Россия предложила США «заморозить» ядерные боезаряды при продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов», — говорится в сообщении.

Ранее США отказались от предложения президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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