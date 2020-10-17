Баку сообщил, что число жертв обстрела в Гяндже возросло до десяти

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что число жертв после обстрела города Гянджа со стороны Армении возросло до десяти, передает ТАСС.

«В результате ракетной атаки на Гянджу погибли более десяти гражданских лиц, ранены до 40 человек. Спасательная операция продолжается», — рассказал Гаджиев.

По его словам, ВС Армении выпустили по городу оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад». В результате атаки пострадали 20 жилых домов.

Отмечается, что город расположен вдалеке от боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

Минобороны Армении в свою очередь опровергло информацию о нанесении ударов по Гяндже.

7 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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