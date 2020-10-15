Алиев заявил об отсутствии доказательств об использовании Азербайджаном наемников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 заявил, что ни одна страна не предоставила доказательств о том, Баку якобы использует наемников в Карабахе.

Он подчеркнул, что в рядах вооруженных сил Азербайджана их нет.

«Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», — заявил Алиев.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что сотни связанных с Турцией боевиков были переброшены из Сирии в Карабах, где участвовали в боях между Азербайджаном и Арменией». Как рассказали изданию источники в Сирии, турецкая сторона вербует бойцов для участия в боевых действиях в Карабахе с июля, а с середины сентября началась отправка боевиков из САР в зону конфликта. При этом власти Азербайджана заявили, что не задействуют иностранных наемников.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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